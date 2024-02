Napoli, le parole di Caressa sulla situazione partenopea

Come un trano a vapore, Fabio Caressa, durante la puntata di Sky calcio Club, ha parlato della situazione dei giocatore del Napoli, in particolare su Kvaratskhelia.

Ecco le sue parole

Non è possibile che Kvaratskhelia non riesca più a saltare il diretto avversario. E’ pur vero che il Napoli ha cambiato tre allenatori, ma non è possibile che, in così poco tempo alcuni giocatori abbiano dimenticato i dettami del calcio. Il problema allora non erano ne Garcia ne Mazzarri quando lo sostituivano o lo facevano partire dalla panchina. Anche Calzona lo sta facendo. E’ evidente che è successo qualcosa al ragazzo che, con Spalletti, ha fatto una stagione iconica.