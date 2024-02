Top&Flop – Il Napoli non riesce a vincere: pareggio anche con il Cagliari

Dopo una prima parte di partita poco entusiasmante, nel secondo tempo Osimhen la sblocca e Luvumbo la pareggia all’ultimo istante. Decisivo l’errore della retroguardia azzurra. Di seguito i Top&Flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Olivera – In un Napoli quasi del tutto insufficiente, spicca la grande prova del terzino uruguaiano. In campo per tutti e 90 i minuti, Mathi è stato costantemente positivo in entrambe le fasi. Tante le chiusure decisive, così come le sgroppate e le imbucate per i compagni. Dà tanta sicurezza al riparto e effettua alcuni recuperi davvero impressionanti. In un’altra brutta giornata per il Napoli, l’unica nota positiva è lui, che ha ricordato a tutti le sue potenzialità.

FLOP Juan Jesus – Se fino al 95′ aveva svolto una partita appena sufficiente, il centrale brasiliano decide di rovinare tutto all’ultimo istante. L’errore che regala il punto al Cagliari è davvero incomprensibile, e costa caro al Napoli che sperava nei tre punti che avrebbero fatto benissimo all’ambiente. I punti persi sono quasi esclusivamente sua responsabilità, poiché se è vero che Simeone e Politano si sino divorati egoisticamente i gol che avrebbero chiuso la partita, sarebbe bastato evitare la disattenzione difensiva cruciale per ottenere l’importante vittoria. Il Napoli è in piena crisi, e l’errore di Juan Jesus ne è la prova concreta.