Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Zielinski titolare, ci sono Raspadori ed Olivera

Tutto pronto per Cagliari-Napoli, la partita sta per iniziare e gli allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali che inizieranno il match. Tante sorprese per l’11 dell’esordio di Calzona in Serie A: in campo Raspadori piuttosto che Politano, Zielinski ed Olivera sulla sinistra. Ecco i 22 uomini:

Cagliari(4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Gaetano, Jankto; Luvumbo, Lapadula. All.: Claudio Ranieri

Napoli(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Francesco Calzona