CdS – Napoli-Barcellona, la probabile formazione: Calzona conferma il 4-3-3 e riparte da Osimhen

Ci siamo. Questa sera (ore 21) lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League in cui si affronteranno Napoli e Barcellona.

Attraverso la prima seduta d’allenamento del nuovo tecnico azzurro Francesco Calzona, l’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive quelle che saranno le scelte in vista del match.

L’allenatore italiano non è ancora certo delle sue preferenze, infatti valuterà e scioglierà ogni dubbio sulla formazione ufficiale durante la sessione d’allenamento mattutina: “Intensità, pressione alta, riaggressioni, voglia, qualità, serenità, equilibrio, fase difensiva: il 4-3-3 di Ciccio Calzona sfilerà per la prima volta stasera sul palco delle stelle di Champions. Per quel che riguarda le scelte, sono più che altro prime idee che oggi saranno valutate ancora: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka, Cajuste a centrocampo; e il tridente Politano–Osi–Kvara“.