Il Napoli non riesce a trovare la chiave per risolvere i problemi. Nelle ultime cinque trasferte gli azzurri hanno fatto solo un punto senza mai segnare un gol. Secondo la redazione di Sky Sport, però, la posizione di Walter Mazzarri non sarebbe in discussione al momento. Resta comunque tutta la delusione del patron Aurelio De Laurentiis, che pretende di più dalla sua squadra e chiede all’allenatore toscano un rendimento più alto.