Caso Zielinski, le parole di Floro Flores

Durante la trasmissione di Radio Crc, è intervenuto Antonio Floro Flores, ex attaccante del nostro campionato, parlando di Piotr Zielinski

Ecco le sue parole:

“Quest’anno il Napoli probabilmente non sarà fra le prime 4. Sconfitta contro il Milan che fa male e che di fatto toglie la possibilità al Napoli di staccare il pass per la futura Champions league. Zielinski inoltre non si sente più valorizzato come un tempo, sentendosi addirittura come l’ultima ruota del carro. Tuttavia c’é la necessita di capire quali siano i reali problemi di questa squadra. Prima il problema era Garcia ed é stato allontanato, adesso il problema é Mazzarri. Ma non sarà che si sono fatte delle scelte sbagliate dopo la vittoria dello scudetto? Si deve rimediare quanto prima agli errori fatti per programmare subito la prossima stagione”