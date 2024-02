Serie A rimane a 20 squadre, solo quattro club contrari: il punto

Nella giornata di oggi a Milano, in via Rossellini, l’assemblea di lega, insieme ai delegati delle società, per approvare il nuovo format di 18 squadre nel campionato nostrano. Tuttavia la proposta è stata rispedita al mittente perché solo 4 squadre, fra cui Inter, Juventus, Milan e Roma hanno votato a favore di questo provvedimento a fronte di 16 squadre che invece hanno deciso di continuare con il format vecchio, ovvero quello a 20 squadre. E’ stato anche riconfermato il diritto d’intesa nello statuto federale.