L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro il Milan. Secondo il quotidiano La certezza è che Mazzarri contro il Milan tornerà alla difesa a tre. Il dubbio invece riguarda l’inserimento di Cajuste per Politano, variabile di un atteggiamento che nel primo caso sarebbe più accorto nel nome del 3-5-1-1, e nel secondo invece più offensivo con il 3-4-2-1. La prima opzione, pare la più probabile con Kvaratskhelia alle spalle di Simeone. In ogni caso sarà difesa a tre con Ostigard che affiancherà quindi Rrahmani e Juan Jesus davanti a Gollini. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Il centrocampo invece presenterà il blocco centrale Anguissa-Lobotka-Cajuste.