Arrivare tra le prime quattro in classifica è per il Napoli un obiettivo troppo importante. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe dunque comunicato alla squadra un consistente “premio Champions” per spronare i suoi a raggiungere l’obiettivo.

Un piazzamento minimo che per ora però dista 4 punti, con l’Atalanta che non ha nessuna intenzione di mollare la presa.