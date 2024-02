Ultim’ora – De Laurentiis si presenta alla stampa: giorno e ora della conferenza

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, terrà domani una conferenza stampa presso Castel Volturno alle ore 11:30. Questo incontro con i media è stato promesso dal patron dopo il pareggio contro il Monza.

Il presidente del club azzurro è intenzionato a chiarire molti aspetti relativi all’attuale stagione del Napoli, inclusi l’addio di Spalletti e le scelte di Garcia e Mazzarri. È probabile che venga fatto anche un punto sul mercato e sui futuri obiettivi della squadra. La conferenza stampa di domani sarà un’occasione importante per De Laurentiis per comunicare direttamente con i tifosi e la stampa e per fornire ulteriori dettagli su questi argomenti.