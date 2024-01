Di Marzio – Dietrofront su Ostigard, Perez in stand-by

Il Napoli ha deciso di mantenere Leo Ostigard dopo la sua eccellente performance di ieri contro la Lazio all’Olimpico, e ora il difensore norvegese è diretto verso una permanenza in azzurro. Questo cambiamento potrebbe influenzare le dinamiche della difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione per Nehuen Perez è ora a rischio poiché il Napoli sta rivalutando se concluderla o meno. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato dell’emittente satellitare, ha fornito queste informazioni: “Il Napoli ha raggiunto un accordo con l’Udinese, ma al momento il club friulano non ha ancora trovato un sostituto, poiché uno dei profili cercati per sostituire Perez (Ostigard) è stato bloccato proprio dal Napoli. Le valutazioni sono in corso e sono influenzate anche dal recente cambio tattico, con il passaggio alla difesa a tre: in questo sistema di gioco potrebbero essere impiegati nel trio difensivo anche Giovanni Di Lorenzo e il nuovo acquisto Leander Dendoncker, preso dal Napoli appositamente per svolgere il ruolo di jolly tra difesa e centrocampo. La decisione ancora non c’è”.