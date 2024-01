Mazzarri: “Sarà fondamentale l’approccio, essere qui mi fa davvero piacere”

Walter Mazzarri si è espresso ai microfoni di Radio Tv Serie A a meno di tre ore dal match di stasera contro l’Inter.

Ecco le parole del tecnico toscano: “Mi fa davvero piacere essere qui a giocarmi un trofeo importante con il Napoli come la Supercoppa Italiana. Affrontiamo una squadra forte e in forma come l’Inter, l’ho vista contro la Lazio e sta davvero bene. Noi ci proveremo fino alla fine del match e daremo filo da torcere all’Inter, ma non sarà per niente facile. L’atteggiamento iniziale sarà fondamentale, mi auguro di fare la stessa prestazione di giovedì”.