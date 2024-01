Napoli scatenato sul mercato: dopo aver dato il benvenuto ufficiale a Traorè e Ngonge, la società partenopea ha definito anche la trattativa per il talento Popovic e ora va a caccia di un centrocampista, dopo essersi allontanato da Lazar Samardzic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, in giornata è stata recapitata una offerta molto importante allo Shakthar Donetsk per Georgiy Sudakov, 21enne centrocampista ucraino che è entrato da tempo anche nel mirino della Juventus per il centrocampo che verrà.

Si parla di una offerta superiore ai trenta milioni per il centrocampista, rispedita però al mittente dagli ucraini. Lo Shakthar è ben consapevole di avere in casa uno dei gioielli del calcio europeo e la sua intenzione è scatenare un’asta, come fatto un anno fa per Mychajlo Mudryk, poi finito al Chelsea per l’incredibile cifra di 70 milioni di euro più altri 30 di bonus.

Per la seconda stagione consecutiva Sudakov è stato premiato dalla Premier League ucraina come “giocatore dell’anno”. Il centrocampista è stato votato come MVP del campionato intero di un’annata in cui ha guidato lo Shakhtar Donetsk alla conquista del 14° titolo della propria storia.