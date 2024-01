Napoli-Fiorentina – Le formazioni ufficiali del match, la scelta a centrocampo su Zielinski e Cajuste

Il Napoli scende in campo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella prima semifinale della Supercoppa italiana a Riyad. Per gli uomini di Walter Mazzarri una sfida importante, che potrebbe togliere un grande peso dopo il periodo negativo delle ultime settimane. Gli azzurri sono privi di molti giocatori importanti, come Osimhen e Anguissa, che saranno sostituiti da Simeone e Cajuste, con lo svedese recuperato da un infortunio. Il tecnico ex Inter non riesce a recuperare Piotr Zielinski, che aveva saltato la sfida con la Salernitana per infortunio, stavolta invece sarà solamente in panchina. Proprio per questo motivo si è optato per una difesa a 3 con Di Lorenzo centrale a destra e Mazzocchi come esterno di centrocampo. In attacco gli esterni sono sempre gli stessi, Kvaratskhelia e Politano, che daranno una mano all’ex di turno Giovanni Simeone. Dall’altra parte Italiano schiera in attacco Beltran, e alle sue spalle agiranno Ikonè, Bonaventura e Brekalo, mentre parte dalla panchina l’obiettivo azzurro Barak e il numero 10 viola Nico Gonzalez. Queste le formazioni ufficiali:



Napoli – Gollini; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Cajuste; Lobotka; Mazocchi; Politano; Simeone; Kvaratskhelia

Fiorentina – Terracciano; Kayode; Milenkovic; Martinez Quarta; Biraghi; Arthur; Duncan; Brekalo; Bonaventura; Ikonè; Beltran