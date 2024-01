L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano Matija Popovic, talento serbo di 18 anni, è nei radar del Napoli. L’idea della dirigenza è acquistarlo e girarlo in prestito al Frosinone fino a giugno, poiché è extracomunitario e in rosa non ci sono spazi disponibili. Non è un’operazione facile in quanto la concorrenza è ampia: Bayern Monaco e Porto, ma nel frattempo il giovane serbo è stato proposto anche all’Inter.