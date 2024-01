CdS: “Napoli, offerta top all’Udinese per il duo Samardzic-Perez. Sorpasso alla Juve?”

Il Napoli prova il sorpasso. O il controsorpasso, dipende dai punti di vista. Fatto sta che De Laurentiis, atteso oggi in città dalla Spagna alla vigilia della delicatissima partita con la Salernitana, ha rilanciato con l’Udinese: poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione di Elmas al Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di Kim, mai coperta con il mercato estivo e addirittura peggiorata dall’infortunio di Natan, proprio l’erede di Minjae.

Adl e la famiglia Pozzo sono legati da antica amicizia e da una lunghissima saga di operazioni sul mercato inaugurata dal Pampa Sosa nell’estate del 2004.

Fonte: Corriere dello Sport