CdM: “Napoli-Salernitana, Mazzarri ha già deciso sul modulo. Su Simeone…”

Mazzarri, in attesa del mercato, lavora per una risposta sul campo. Al momento la linea è conservativa, nelle sperimentazioni (anche mercoledì contro l’Under 17) si rimane nell’ambito del 4-3-3 con Raspadori ancora in vantaggio su Simeone. L’allenatore insiste sull’aspetto mentale, vuole che la squadra trovi energie per aumentare ritmo, intensità, convinzione nel pressing e nelle idee per migliorare sia la costruzione che la finalizzazione dell’azione.

Il dato più inquietante riguarda i gol fatti, il Napoli non segna da quattro gare ufficiali, non accadeva da febbraio 2013.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno