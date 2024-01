CdS – Mercato Napoli: affare Samardžić non ancora chiuso. La situazione

Prosegue la trattativa tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Lazar Samardžić in maglia azzurra. Tra i due club, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, manca ancora l’intesa economica.

I friulani, insieme al padre nonché agente del giocatore, chiedono alla società partenopea 27 milioni di euro, a dispetto dei 20 più 5 che il Napoli è pronto a offrire dopo la cessione di Elmas al Lipsia.

L’affare, dunque, rimane aperto. Occhio, però, alla Lazio, che attende gli sviluppi per capire se poter sferrare un colpo.