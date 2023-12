CdS – ADL prova a ricaricare la squadra: il discorso fatto a Castel Volturno

Contro la Juventus è arrivata la terza sconfitta consecutiva in casa Napoli tra Serie A e Champions League. Prosegue il “periodo no” degli azzurri, chiamati a una reazione per non perdere il posto in Europa in vista del prossimo anno.

A incoraggiare la squadra il presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri ha raggiunto il gruppo a Castel Volturno per motivarlo e fargli ritrovare fiducia. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron ha parlato ai suoi confermandogli “quanto creda in loro e in Mazzarri; quanto importante sia la Champions attuale e quella futura per il club; e quanto anche sia disposto a riconoscere al gruppo dei premi legati agli obiettivi“.