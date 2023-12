Napoli e Bari, la situazione dei due club

Come riporta Il Fatto quotidiano, Napoli e Bari non stanno vivendo un bellissimo momento. I due club, entrambi di proprietà della famiglia De Laurentiis, sono stati svestiti della loro potenza dopo un’annata a dir poco elettrizzante, che ha visto il primo vincere lo scudetto e il secondo sfiorare, a due minuti dalla fine, il doppio salto consecutivo verso la categoria cadetta. Quest’anno, tutti e due i club hanno cambiato guida tecnica in corso : Garcia e Mignani sono stati sostituiti da Mazzarri e Marino. Entrambe le piazze sono molto calde, contornate da grandi tifoserie. Però alcune scelte potevano essere fatte diversamente. Il Napoli, dopo l’addio di Spalletti, poteva puntare su un altro uomo vincente o che quantomeno non stravolgesse completamente il gioco. E il Bari,dal canto suo, poteva puntare su una rosa che puntasse a riprendersi la Serie A , pur tenendo Mignani che aveva fatto grandi cose dal suo arrivo e fatto crescere molti giocatori promettenti come Folorunsho e Cheddira che oggi si trovano in Serie A e stanno dicendo la loro per le proprie squadre.