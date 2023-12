Di Lorenzo al Gran Galà del Calcio: “Non bisogna guardare solo il risultato, abbiamo fatto vedere anche cose buone da cui ripartire!”

Il capitan Di Lorenzo ha avuto modo di intervenire sul match perso tra le mura amiche del Maradona ieri sera contro l’Inter.

Ecco le sue parole al Gran Galà del Calcio: “Non si può guardare solo il risultato, che sicuramente rappresenta una sconfitta, ma ci sono tante cose che sono andate bene e dalle quali possiamo ripartire in vista delle prossime partite. Dobbiamo essere più concentrati in fase difensiva e restare uniti per tutta la durata della partita, questo è un aspetto sul quale stiamo lavorando anche in sinergia con il mister. Siamo i campioni d’Italia in carica e dobbiamo sicuramente puntare a fare ciò che sappiamo fare, le cose che lo scorso anno sono state determinanti per vincere il tricolore. Il mister conosce bene l’ambiente e questo è importante”.