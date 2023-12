ADL al Gran Galà su Spalletti: “Non potevo costringerlo a rimanere, feci questo errore con Benitez!”

Aurelio De Laurentiis, presente stasera insieme agli azzurri nel tavolo dei campioni d’Italia, si è espresso anche sull’addio di Luciano Spalletti.

Il patron azzurro non avrebbe mai trattenuto il tecnico: “Spalletti aveva espresso il desiderio di andare via e io non avrei mai potuto obbligarlo a rimanere. Feci questo errore con Benitez e le cose infatti non andarono bene dopo la sua permanenza. Lo abbiamo ringraziato per tutto ciò che ci ha dato e la scelta di lasciarlo andare è derivata proprio dall’ottimo rapporto che abbiamo sempre avuto, fin dall’inizio“.