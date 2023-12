ULTIM’ORA – Napoli-Inter, Mazzarri pronto a sorprendere con un ruolo inedito per Natan!

Marcia di avvicinamento a Napoli-Inter, con Inzaghi che verosimilmente si affiderà di nuovo all’undici sceso in campo una settimana fa a Torino contro la Juventus: in attacco si rivedrà quindi la coppia Lautaro-Thuram, con il recuperato Dumfries a destra e il freschissimo trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo dopo il turnover in Champions. In difesa il terzetto Darmian, De Vrij e Acerbi agirà davanti a Sommer.

Tra le fila azzurre, sorpresa sulla fascia sinistra dei partenopei, con Mazzarri che sembra intenzionato a schierare Natan e non Juan Jesus come terzino sinistro, lasciando l’ex della sfida in panchina e dando spazio ad Ostigard accanto a Rrahmani. Ad annunciarlo è il giornalista Carlo Alvino su Twitter: “Da destra verso sinistra… Scelta effettuata… Quasi obbligata… Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan… Panchina per Juan Jesus, difensore “superstite””.