Buone notizie dal report, un azzurro torna in gruppo: convocato per l’Inter

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi 1 dicembre. Novità sugli infortunati.

Ecco quanto si legge nel comunicato: “Dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento seguita da seduta tattica. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio al Bernabeu hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno disputato una serie di partitine a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra e in campo. Lindstrom ha svolto l’intera seduta in gruppo.“

L’attaccante danese quindi, potrà essere convocato da Mazzarri, per dare manforte ai suoi compagni in una delle partite più importanti della stagione.