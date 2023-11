Pagelle MN – Notte folle per Meret, qualificazione rimandata

Meret: Tornato titolare subisce due gol non per colpa sua, ma per due perle di Rodrygo e Bellingham. Sul terzo gol è la colpa è sua. 5

Di Lorenzo: Partita solida del capitano del Napoli, prezioso in entrambe le fasi; da annotare l’ennesimo assist della stagione. 6,5

Rrahmani: Partita difficile del difensore kosovaro avendo contro un pimpante Rodrygo, poco attento in fase difensiva. 5,5

Natan: Partita complicata per il classe 2001, probabilmente ha delle colpe sul gol di Bellingham del 2 a 1. 5,5

Juan Jesus: Torna titolare il difensore brasiliano dopo essere entrato nella gara contro l’Atalanta, adattato a terzino ha qualche difficoltà. 5 (Zanoli: SV)

Lobotka: Meno al centro del gioco quest’oggi lo slovacco classe ’94, riesci troppo poco a far girare la palla, ma comunque riesce nel fare scherma davanti alla difesa. 6 (Raspadori: SV)

Anguissa: Si fa girare troppo facilmente da Brahim Diaz sul primo gol del Real, bellissimo però il gol del pareggio. 7

Zielinski: Partita discreta del centrocampista polacco, inizia in sordina ma pian piano ritrova la sua solita qualità. 6 (Elmas: Ingresso non come quello contro l’Atalanta, troppo fumoso. 5,5)

Politano: L’esterno italiano quest’oggi non ha regalato la sua migliore partita della stagione, poco incisivo e soprattutto poco coraggioso nel puntare l’uomo. 5,5 (Cajuste: SV)

Simeone: Torna titolare il cholito e ci mette 9 minuti per segnare in uno stadio per l’uomo importante in termini familiari, ottima gara per il classe ’95. 7 (Osimhen: Mette minuti nelle gambe il bomber nigeriano, ingresso importante il suo in vista dell’Inter. 6)

Kvara: E’ la luce di questo Napoli, punta e salta più volte i giocatori del Real, ottima la palla per Di Lorenzo che ha portato al momentaneo vantaggio degli azzurri, nel secondo tempo si spegne. 6

Mazzarri: Torna ad allenare in Champions dopo 11 anni, ottima la gestione di Osimhen ma forse Raspadori andava messo prima. 5,5