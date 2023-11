Mazzarri: “Potevamo vincerla, abbiamo giocato bene. Su Osimhen dico questo”

Al termine di Real Madrid-Napoli, il tecnico degli azzurri Walter Mazzarri è stato intervistato da Amazon Prime. Il match, che ha visto il Real uscire trionfante, rinvia le ambizioni dei partenopei di accedere agli ottavi di Champions League.

Di seguito le parole di Mazzarri: “Avevo la sensazione che potevamo vincerla, sul 2-2 abbiamo giocato davvero bene. Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo fantastico, ragazzi disponibili e pronti a lavorare. Sono contento di loro”.

Poi su Osimhen: “Avevo parlato con il dottore, aveva 35 minuti di autonomia. Non volevo rischiare in vista dell’inter. Simeone era la scelta giusta e il gol lo ha dimostrato, Osimhen non deve dimostrare la sua forza. Deve solo recuperare”.