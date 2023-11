Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka sarà disponibile contro l’Empoli. Il centrocampista slovacco era uscito anticipatamente contro l’Union Berlin per un colpo al braccio. Nonostante ciò, sarà tra i convocati di Garcia per la sfida contro i toscani di Andreazzoli ed è anche tra i favoriti per una maglia da titolare.