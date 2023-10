Decreto crescita: nessuna modifica per il mondo del calcio, i dettagli

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, testata giornalistica che si dedica agli aspetti economici finanziari del calcio, la nuova modifica per quanto riguarda il Decreto crescita non sarà applicato al mondo del calcio.

Infatti, è molto chiara la frase all’interno del comunicato, reso noto dal Governo, al termine del Consiglio dei Ministri di ieri: “Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste”.

La norma che finora prevedeva vantaggi per chi sposta la propria residenza in Italia, con i redditi prodotti in Italia che vengono pesati solo al 50% in termini fiscali, resterà valida per tutti i club italiani di calcio.

Ma la preoccupazione resta comunque alta per le società calcistiche italiane.

Infatti, secondo il quotidiano, sono già in corso discussioni tra Lega Serie A e la politica, con l’obiettivo di cercare di evitare la cancellazione di una norma.

Dunque, “una conclusione che molti tra i manager dei top club ritengono possa essere un gravissimo danno al settore calcio e quindi da evitare”, scrive Calcio e Finanza.