Repubblica, nella sua edizione online, riporta le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina del Napoli. Secondo il quotidiano non sarà certamente Antonio Conte a subentrare al posto di Garcia in caso di esonero.

In queste ore il presidente De Laurentiis sta cercando di capire se intervenire con un piano B: “Il piano A del Napoli contro la crisi è sfumato di colpo, dopo l’inutile pressing di Aurelio De Laurentiis su Antonio Conte. I due non sono riusciti a trovare un accordo e dopo i vani contatti delle ultime ore l’ex ct della Nazionale è uscito allo scoperto con un secco post su Instagram. Non sarà dunque lui a prendere il posto sulla panchina azzurra di Rudi Garcia, che nel frattempo ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in un clima surreale, sapendo di essere stato sfiduciato da società, squadra e tifosi.

Il piano B. Ora si tratta di capire se scatterà subito il piano B, con Igor Tudor che era già stato messo in preallarme a sua volta. La sosta della Serie A consente ai campioni d’Italia di avere ancora un po’ di tempo per agire“.