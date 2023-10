L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano Garcia è stato confermato come allenatore del Napoli. Ma è una fiducia a tempo, tutt’altro che incondizionata. E, ovviamente, serve immediatamente un cambio di passo deciso. Quindi si va avanti con Garcia per il momento. Anche perché, tesserare oggi un allenatore nuovo significherebbe costringerlo a preparare la prossima decisiva sfida in casa del Verona senza conoscere i giocatori, molti dei quali impegnati con le nazionali.