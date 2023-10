Garcia in conferenza: “Sono deluso, meritavamo di più. Zielinski rigorista? Non credo. Vi svelo cosa non mi è piaciuto…

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza al termine di Napoli-Real Madrid:

Il risultato le sembra giusto o ci sono rimpianti?

“Sono deluso dal risultato perché non mi sembra giusto, un pareggio sarebbe stato più giusto. Abbiamo iniziato benissimo e abbiamo fatto su un corner preparato in allenamento. Abbiamo preso gol su una costruzione bassa, ma non è un problema perché è una nostra qualità. Continueremo ad uscire dal basso. Sbagliare fa parte del gioco, ma non mi è piaciuta la squadra dopo l’1-1. Ci siamo fatti imbucare troppo facilmente. Nei momenti in cui soffri devi chiudere il centrocampo e mandare gli avversari sulle fasce. Nell’intervallo abbiamo corretto questo aspetto e abbiamo giocato molto meglio. I tifosi ci hanno aiutato tanto incitando i ragazzi e pressando gli avversari.

Sul terzo gol siamo stati molto sfortunati, abbiamo subito una rete su un calcio d’angolo inesistente. Ancelotti parlerà del rigore dubbio, ma il calcio d’angolo non c’era quindi evitiamo di parlare di episodi”.

Ci sono sconfitte che fanno bene, si può ripartire da questa sconfitta?

Mi è piaciuta la reazione del nostro pubblico alla fine, perché significa che hanno apprezzato la nostra partita. Perdere fa sempre male, la doppia sfida contro l’Union sarà decisiva per passare il turno. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, soprattutto bisogna far passare il temporale quando arriva, perché il sole nella nostra squadra ci sarà sempre con tutta la qualità che abbiamo. Oggi il Napoli ha giocato alla pari del Real Madrid, una squadra piena di campioni”

Come gestire adesso Natan e Ostigaard?

“Spero di avere tutti a disposizione, dopo ci sarà da scegliere. Questa coppia però funziona davvero molto bene e sono contento delle loro performance. Molto meglio così per il futuro della squadra”.

Sarà Zielinski il rigorista del Napoli?

“Non penso, di solito c’è la guerra per tirare i rigori. Per questo motivo il mister fa una lista, ma se i giocatori non vogliono seguire questa lista allora sarà il primo giocatore designato a scegliere a chi affidarlo. Zielinski comunque ha tirato un gran rigore, non poteva tirarlo meglio”.