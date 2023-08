CdS – Trattativa Gabri Veiga in stand by: ci sono due aspetti da risolvere

Sarebbe dovuto sbarcare in Italia qualche giorno fa e invece Gabri Veiga è ancora in Spagna per alcuni dettagli dell’accordo con il Napoli ancora da sistemare.

Il club partenopeo è pronto a chiudere la trattativa con il Celta Vigo nelle prossime ore, ma come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono due aspetti da risolvere: uno legato ai diritti d’immagine, l’altro a importanti circostanze economiche.

Il centrocampista aspetta solo la telefonata giusta che gli permetta di giungere a Roma e svolgere le visite mediche. Ha tanta voglia di intraprendere questa nuova avventura, soprattutto per giocare in Champions League.