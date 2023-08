Rudi Garcia, allenatore del Napoli, dopo l’amichevole vinta con l’Apollon Limassol è intervenuto per parlare anche del nuovo acquisto Jens Cajuste al microfono di Sky Sport: “Può giocare in tutti i tre ruoli del centrocampo, da playmaker e mezz’ala. Ha grande tecnica, ci dà fisicità, è alto, in grado di recuperare palloni. Si troverà bene con una squadra come la nostra che gioca a pallone. Contento del suo arrivo, è ancora giovane. Può ancora migliorare sul piano fisico, è un bell’acquisto”.