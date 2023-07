UFFICIALE – Dopo il recupero di Stanislav Lobotka, si ferma Diego Demme: i dettagli

Non inizia al meglio, per quanto riguarda la situazione infortuni, l’avventura del Napoli da campione d’Italia. Rudi Garcia, dopo aver perso per infortunio Mario Rui, sarà costretto a fare a meno anche di Diego Demme. Il centrocampista ex Lipsia ha rimediato un risentimento alla coscia destra durante la sessione di allenamento pomeridiana di oggi a Castel di Sangro. A riportarlo è il report ufficiale della SSC Napoli.

Buone notizie invece per Stanislav Lobotka! Lo slovacco ha recuperato a pieno ritmo dall’affaticamento patito in occasione dell’amichevole con la Spal che lo ha costretto a restare in tribuna nel match contro l’Hatayspor. L’ex Celta Vigo ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo.