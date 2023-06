Tuttosport – Big di Premier League interessata a Osimhen, le ultime

Victor Osimhen è ormai oggetto di mercato di diversi big club europei. Tra questi, ce n’è uno particolarmente interessato ad acquistare il cartellino del giocatore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, si tratta del Chelsea. Il club di Premier League, infatti, è disposto a offrire circa 120 milioni di euro per aggiudicarsi il nigeriano. Cifra, però, non corrispondente a quanto richiesto da De Laurentiis, che ne pretende trenta e passa in più.

Quindi, sebbene ci sia interesse, la società inglese dovrà alzare l’offerta se davvero vorrà proporsi al numero 9 azzurro. Fin quando non arriverà la proposta irrinunciabile, ADL non lo venderà.