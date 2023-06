Gazzetta – Calciomercato: il Napoli di nuovo sulle tracce di un uruguaiano, le ultime

L’apertura della sessione estiva di calciomercato è sempre più vicina e il Napoli sta già valutando diversi profili che potrebbero rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Tra i vari nomi usciti fuori finora, ce n’è uno rientrato nuovamente in lista dopo un periodo in cui non se ne parlava più. Si tratta di Nahitan Nández del Cagliari.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis risulta tra quelli ancora interessati al centrocampista. L’uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2024: i sardi lo valutano tra i sei e i sette milioni di euro.