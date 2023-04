CdS – Il sold-out degli alberghi cambia i piani del Napoli. Domani un piccolo incontro prima di dirigersi allo stadio

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul programma prepartita del Napoli in vista della Salernitana. Secondo il quotidiano a causa dello slittamento della partita di oggi alle 15, la squadra ha dovuto cambiare i piani e trascorrerà la notte a casa invece che nel classico albergo di Pozzuoli. Domani ci sarà un raduno volante in hotel. A causa della mancanza di camere disponibili, il ritiro è saltato, ma verranno fornite comunque stanze aggiuntive per i giocatori in tempo utile.