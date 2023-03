La prima pagina de Il Mattino di oggi segnala il possibile rinnovo di Kvaratskhelia nel taglio basso. “Kvara-Napoli è qui il rinnovo. In arrivo il premio scudetto” scrive l’edizione napoletana del quotidiano. L’articolo di Pino Taormina mette l’accento sulle mosse del club per il finale di stagione. Un finale davvero caldo, a partire da questo mese, che potrebbe essere decisivo per la conquista dello scudetto.