Il Mattino – Il Napoli non si rilassa e continua ad azzannare il campionato, questi i numeri degli azzurri

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui numeri in campionato del Napoli fino a questo momento della stagione. Secondo il quotidiano gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta la loro forza e determinazione contro il Torino. Non hanno fatto calcoli, giocando sempre con lo stesso spirito per la vittoria. Il Napoli, anche a detto del suo allenatore è costantemente a caccia di successi, come si evince dai 30 trionfi ottenuti tra campionato e Champions League. La formazione azzurra ha raggiunto un nuovo record con il 4-0 di Torino portando a 12 i successi esterni, la più alta cifra in Europa. Dopo la sosta del campionato, l’avventura riprenderà contro il Milan il 2 aprile al “Maradona”, prima di tre partite nel prossimo mese contro i rossoneri. Dopo le due sconfitte consecutive dell’Inter di Simone Inzaghi, gli azzurri hanno guadagnato un vantaggio di 21 punti. Tuttavia, dopo la sconfitta contro la Lazio, i partenopei hanno ripreso il cammino con due successi consecutivi in campionato contro Atalanta e Torino e in Champions League contro l’Eintracht Francoforte.