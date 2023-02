UFFICIALE – Napoli-Eintracht: in vendita nuovi biglietti per le tribune, prezzi e dettagli

Sono stati messi in vendita su Ticketone nuovi tagliandi per la partita di Champions League Napoli-Eintracht, in programma il 15 marzo alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona. Come già accaduto in passato, dopo il primo sold out dei giorni scorsi, ora sono nuovamente disponibili biglietti esclusivamente per il settore Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida. Ecco i prezzi:

Tribuna Posillipo (disponibilità bassa): prezzi da 199 euro a 249 euro.

Tribuna Nisida (ultimi biglietti rimasti): prezzi da 119 euro a 149 euro.