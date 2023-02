Gazzetta – “Per Osimhen arriveranno offerte da oltre 10mln di euro…”

17 gol in 18 partite di campionato. I numeri di Victor Osimhen sono incredibili, tanto da farlo diventare oggetto del desiderio di molti big club.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in estate arriveranno diverse offerte per l’attaccante nigeriano che supereranno i 100mln di euro. Sebbene De Laurentiis abbia messo in chiaro la situazione, dichiarando che il giocatore non è in vendita, non bisogna escludere un fuori programma dovuto alle proposte di alcune società di prima fascia.

Per ora, Osimhen si gode il suo momento con il Napoli, consapevole di avere tra le mani un’occasione imperdibile.