Carnevale: “Questo Napoli migliore del mio, mi rivedo molto nel Cholito Simeone”

Ad Il Corriere dello Sport è stato intervistato l’ex azzurro Andrea Carnevale che ha parlato del Napoli attuale e della corsa verso lo Scudetto. Ecco quanto detto:

“Questo Napoli è assolutamente migliore del mio. E non solo per i numeri da record. Il Napoli entra in campo sempre con grandissima determinazione e sicurezza, e quasi sempre riesce a fare quello che vuole. Poi se guardiamo al gruppo, alla rosa nella sua completezza, ci accorgiamo che è superiore al nostro. Per la corsa Scudetto Il Napoli è davvero a buon punto ma attenzione: le insidie sono sempre dietro l’angolo. Tutti devono mantenere alta la concentrazione fino alla certezza aritmetica. Mi rivedo molto in Simeone: per un periodo ho fatto la riserva a Giordano e il Cholito, come me, è partito spesso dalla panchina garantendo però efficacia. I suoi gol si sono rivelati preziosi, è un giocatore che stimo moltissimo, un attaccante completo”.