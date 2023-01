CdM – Una differenza tra il Napoli e le altre è anche dovuto ai pochi infortuni avuti. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un aspetto che ha contraddistinto il Napoli dalla altre squadre. Secondo il quotidiano il primato del Napoli, protagonista di una stagione esaltante finora anche in Champions League, è dovuto anche al fattore infermeria. Basta notare quanto è accaduto all’Inter di Lukaku e Brozovic, alla Roma di Dybala, alla Juventus che ancora deve ritrovare Cuadrado, Pogba e Vlahovic. E poi al Milan stressato proprio dagli infortuni, alla Lazio che non può più contare sulla continuità di Immobile. Qualche problema sia di natura traumatica che muscolare è accaduto, ma la grande differenza rispetto alla scorsa stagione è che l’organico non ha mai avuto una sequenza contemporanea d’infortuni.