Bene anche Meret, decisivo in due occasioni! Le pagelle dei quotidiani

L’Italia ha battuto per 3-1 l’Albania, gara amichevole che si è svolta a Tirana. C’è da segnalare l’ottima prestazione di Alex Meret, il portiere del Napoli si è reso di almeno tre interventi provvidenziali nella gara di ieri sera. Il portiere friulano si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione, nel corso degli ultimi mesi ha acquistato maggiore fiducia e serenità. Il Corriere dello Sport gli dà 7. Un tiro in porta dell’Albania nel primo tempo, un gol. E non può farci niente. Il suo lavoro inizia nella ripresa e lo fa bene, parando prima su Kumbulla, poi su Roshi. Nel finale diventa due volte decisivo, su Roshi e su Skuka. Anche la Gazzetta dello Sport gli dà un 7. Esordio da titolare. Poco da fare su quell’arcobaleno di Ismajli, e invece fa molto dopo: su colpo di testa di Kumbulla, su Roshi due volte e d’istinto su Skuka.