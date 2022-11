Meret: “Abbiamo giocato bene ma serve più attenzione. Dobbiamo continuare così”

Meret, dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, meglio del secondo ma abbiamo perso palla un paio di volte concedendo occasioni che si potevano evitare. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo, non abbiamo subito occasioni clamorose ma comunque ci serve più attenzione. Non prendere gol ci dà fiducia, averne fatti quattro è una grande cosa facendoci continuare al meglio il nostro cammino. Stiamo facendo una grande stagione, grande qualità e intensità oltre al sacrificio unita ad un gioco spettacolare. Dobbiamo continuare così per arrivare lontano e raggiungere il nostro obiettivo”.