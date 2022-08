L’esterno brasiliano dell’Ajax, Antony, ha ricevuto l’ok per non giocare la partita odierna contro l’Utrecht. La volontà del calciatore è quella di essere ingaggiato dal Manchester United. Il club inglese sarebbe pronto ad offrire una cifra folle per portarlo nel teatro dei sogni. La trattativa, però, potrebbe complicare la pista Ronaldo al Napoli dato l’acquisto molto oneroso di Antony.