Schira on Twitter: “Nuovo incontro tra Napoli e PSG per Navas…”

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale Twitter, pare che il Napoli sia pronto pronto a ingaggiare Keylor Navas dal PSG senza spese di trasferimento.

Il club azzurro avrebbe offerto un contratto fino al 2024. Previsto oggi un nuovo incontro tra le parti per finalizzare l’accordo.

Questo il Tweet:

#Napoli are ready to sign Keylor #Navas from #PSG without #transfers fee. Offered a contract until 2024. Expected a new meeting today to try to finalize the agreement. #transfers https://t.co/Vcug5KAjtB