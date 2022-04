Tuttosport – Spalletti spera nel Napoli da trasferta e in Osimhen per crederci ancora

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla prossima gara del Napoli, in trasferta contro l’Empoli. Secondo il quotidiano il punto di appoggio per crederci resta l’ ottimo rendimento nelle partite in trasferte. Il Napoli è ancora primo in questa classifica, con 37 punti in 16 gare e con l’occasione di migliorare la graduatoria vincendo domani ad Empoli. Anche se trattasi di un campo difficile per i partenopei: solo una vittoria in 8 trasferte. Poi, viene tutto il resto. A cominciare dall’ intensità completamente sparita nel gruppo squadra. La prova concreta è relativa alle ultime due partite, quelle giocate allo stadio Maradona contro Fiorentina e Roma: dal 60′ in poi il Napoli ha dato la sensazione di essere a corto di ossigeno e privo di energie. Possibile che la condizione sia precipitata così in basso? Eppure dal 24 febbraio, quando gli azzurri sono stati eliminati ai 16esimi di Europa League dal Barcellona, Spalletti ha potuto lavorare nella cosiddetta settimana-tipo. E poi si affiderà a Victor Osimhen. Il nigeriano con la Roma aveva subito un fallaccio da Mancini che con una pedata gli aveva spaccato la scarpetta procurandogli anche una ferita sul collo del piede, successivamente suturata. Ma non se n’ è accorto nessuno: Victor ha continuato a giocare come se nulla fosse accaduto. Spalletti vorrebbe molti più calciatori con la scorza del suo bomber.