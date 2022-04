CdS – ADL interessato ad un giocatore della Roma: i dettagli dell’affare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulle sue prossime operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società di Aurelio De Laurentiis abbia messo nel mirino un giocatore della Roma. Si tratta di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante ha un contratto da 2 mln di euro più bonus fino a 30 giugno 2024 con il club giallorosso, ma finora non si è parlato di rinnovo. Per questo motivo, il Napoli starebbe pensando di avviare una trattativa per aggiudicarsi il calciatore, considerando la partenza di Insigne e l’interrogativo Mertens.

La cifra richiesta dalla Roma per cedere Zaniolo è pari a circa 50 mln di euro. Il club di ADL dovrà fare i conti con il budget e non solo: anche la Juventus, infatti, sembrerebbe pronta a farsi avanti per il numero 22.