Osimhen incanta i quotidiani con il suo goal: le pagelle della stampa

“Victor in back”. A segno durante la partita contro il Venezia, terminata 2 a 0 per il Napoli, Osimhen è tornato a fare scintille in campo, con una rete che ha conquistato l’attenzione dei quotidiani.

“Goal bello e decisivo per sbloccare la partita”, questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che assegna all’attaccante nigeriano un 7 in pagella.

Stesso voto per il Corriere dello Sport, il quale paragona il centravanti partenopeo a Marcel Jacobs per gli scatti ad alta velocità.

Mezzo punto in più da parte di Tuttosport. 7,5 per Osimhen, il quale non poteva desiderare giornata migliore, dopo un digiuno durato 112 giorni.